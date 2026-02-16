Современные частные детские сады уже давно сменили курс не «на количество», а «на качество» реализуемых образовательных услуг. Сегодня это высокий уровень сервиса, безопасности и педагогического подхода.

Татьяна Ладыженская

Такие дошкольные организации гарантируют семьям удобный график, индивидуальный подход и широкий спектр развивающих занятий для детей. «Рынок частного дошкольного образования сегодня — это пространство выбора, возможностей и высокой конкуренции»,— говорит директор сети частных детских садов «Эрудит» (ГК «Эрудит»), руководитель регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Ленинградской области Татьяна Ладыженская.

Эксперт отмечает: «Продать франшизу, мне как бизнесмену, выгодно, но что я получу взамен? Предсказать сложно. Важно знать изнутри каждый открытый сад, налаживать вертикальные и горизонтальные системы взаимодействия. Именно комплексный, ответственный подход защищает детские сады от размывания стандартов, обеспечивает преемственность при переходе ребенка между садами одной сети и дает родителям гарантированный ожидаемый результат. В то же время каждый детский сад уникален. Каждое подразделение выступает лабораторией педагогических инноваций, обогащая единую программу авторскими проектами, которые рождаются из интересов детей, компетенций педагогов и специфики локации».

Частный сектор становится доступнее благодаря господдержке — субсидиям и материнскому капиталу. Кроме того, в числе преимуществ — развитая материально-техническая база, широкий спектр услуг по дополнительному образованию, наличие узких специалистов. «На сегодняшний день у нас функционируют не только логопедические группы, но и полноценный сад для детей с ОВЗ с необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами. Не потому, что нам это выгодно, а потому, что мы видим потребность в таких садах в регионе и принимаем этот вызов. Модель "Эрудита" показывает, что будущее частного дошкольного образования не за отдельными "семейными" садами, а за технологичными, социально ориентированными сетями, способными сочетать стандарт с инновациями, а бизнес-эффективность — с социальной ответственностью»,— заключает Татьяна Ладыженская.