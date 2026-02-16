Пространство выбора
Почему родители отдают детей в частные детские сады
Современные частные детские сады уже давно сменили курс не «на количество», а «на качество» реализуемых образовательных услуг. Сегодня это высокий уровень сервиса, безопасности и педагогического подхода.
Татьяна Ладыженская
Фото: Предоставлено ГК «Эрудит»
Такие дошкольные организации гарантируют семьям удобный график, индивидуальный подход и широкий спектр развивающих занятий для детей. «Рынок частного дошкольного образования сегодня — это пространство выбора, возможностей и высокой конкуренции»,— говорит директор сети частных детских садов «Эрудит» (ГК «Эрудит»), руководитель регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Ленинградской области Татьяна Ладыженская.
Эксперт отмечает: «Продать франшизу, мне как бизнесмену, выгодно, но что я получу взамен? Предсказать сложно. Важно знать изнутри каждый открытый сад, налаживать вертикальные и горизонтальные системы взаимодействия. Именно комплексный, ответственный подход защищает детские сады от размывания стандартов, обеспечивает преемственность при переходе ребенка между садами одной сети и дает родителям гарантированный ожидаемый результат. В то же время каждый детский сад уникален. Каждое подразделение выступает лабораторией педагогических инноваций, обогащая единую программу авторскими проектами, которые рождаются из интересов детей, компетенций педагогов и специфики локации».
Частный сектор становится доступнее благодаря господдержке — субсидиям и материнскому капиталу. Кроме того, в числе преимуществ — развитая материально-техническая база, широкий спектр услуг по дополнительному образованию, наличие узких специалистов. «На сегодняшний день у нас функционируют не только логопедические группы, но и полноценный сад для детей с ОВЗ с необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами. Не потому, что нам это выгодно, а потому, что мы видим потребность в таких садах в регионе и принимаем этот вызов. Модель "Эрудита" показывает, что будущее частного дошкольного образования не за отдельными "семейными" садами, а за технологичными, социально ориентированными сетями, способными сочетать стандарт с инновациями, а бизнес-эффективность — с социальной ответственностью»,— заключает Татьяна Ладыженская.
Контекст
Как рассказали «BG» в Министерстве просвещения РФ, в 2019–2024 годах с участием средств федерального бюджета было создано 20,5 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в частных дошкольных образовательных учреждениях и у индивидуальных предпринимателей. Сейчас прорабатывается вопрос о целесообразности создания групп для детей младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. В том числе такие помещения предполагается предусматривать при капремонте зданий образовательных организаций.
Режим работы всех детских садов устанавливается этими организациями самостоятельно, в том числе учредители могут предусмотреть возможность пребывания детей в удобные для работающих родителей часы. Такая практика существует в ряде регионов уже не один год.
Органы государственной власти субъектов РФ субсидируют затраты частных детских садов, включая расходы на оплату труда, в соответствии с нормативами, установленными в регионе. Среди вопросов, волнующих учредителей и руководителей частных детских садов (ЧДОО), а также предпринимателей (ИП) в сфере негосударственного дошкольного образования,— дополнительные меры поддержки, например установление льгот на аренду для образовательных некоммерческих организаций или возможность безвозмездного использования государственного и муниципального имущества.
«Со стороны представителей органов власти, экспертов, общественности наиболее часто поднимаемые вопросы касаются соответствия заявленных услуг наличию лицензии на образовательную деятельность, безопасности воспитанников во время пребывания в ЧДОО и у ИП, соблюдения прав и законных интересов детей и их родителей»,— добавили в Минпросвещения РФ.