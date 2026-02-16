Инструмент технологического влияния

Как правило, частные образовательные учреждения работают на передовой технологий, готовят специалистов для цифровой экономики и экономики данных и видят свою миссию не только в бизнесе, но и в прямом вкладе в достижение национальных целей. Эксперты рассказали о различных возможностях их сотрудничества с государством.

Директор департамента B2G и GR Skyeng Асият Мисирова:

В рамках федеральных проектов государство заказывает и финансирует обучение, часто с гарантией трудоустройства. Однако не все программы успевают за быстрыми изменениями рынка. Частные компании обладают уникальной скоростью разработки и запуска программ под его запрос. Они гибки, формируют компетенции под задачи технологического суверенитета и способны оперативно меняться. Необходим механизм, позволяющий частным провайдерам создавать и аккредитовывать программы ДПО (возможно, в экспериментальном режиме) по утвержденному государством перечню компетенций (искусственный интеллект, мультиагентные системы и др.), а государству — формировать заказ и частично финансировать такие программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асият Мисирова

Фото: Предоставлено Skyeng Асият Мисирова

Фото: Предоставлено Skyeng

Перспективным выглядит запуск программ технологического резерва России. Частный сектор готов взять на себя переобучение и повышение квалификации специалистов под задачи технологического прорыва. Для визуализации этого вклада можно создать единую платформу-агрегатор, аккумулирующую верифицированные и актуальные программы дополнительного профессионального образования от частного сектора, соответствующие приоритетам технологического суверенитета. Частный сектор служит полигоном для новых методик: VR-обучение, геймификация, проектный и продуктовый подход. За этим опытом и обращаются госучреждения — нужно закрепить механизм передачи таких успешных практик в систему СПО и ДПО. Наконец, поддержка частного образовательного экспорта может стать инструментом технологического влияния России.

Основатель исследовательского агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова:

Сегодня частные компании не только создают образовательные продукты, но и все активнее работают с университетами, государственными колледжами и школами, корпорациями и региональными администрациями. Таким образом, частный Edtech выходит за рамки B2C- и B2B-продаж и встраивается в систему формального российского образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Рыжкова

Фото: Предоставлено «Smart Ranking» Дарья Рыжкова

Фото: Предоставлено «Smart Ranking»

Существует ряд точек соприкосновения государственных образовательных организаций с лидерами онлайн-образования. В первую очередь это сегмент дополнительного профессионального образования. Один из главных векторов развития — сотрудничество с государственными вузами. Онлайн-школы видят здесь нишу для продвижения своих ПО, методов в маркетинге и образовательной экспертизе. Государству взаимодействие с edtech позволяет обновить программы и технологии образования, сделать курсы более практико-ориентированными.

Детские онлайн-школы также запускают коллаборации с государственными колледжами. Это помогает им увеличить LTV ученика: сначала провести его через обучение, подготовить к экзаменам, а затем дать специальность. К тому же Edtech-компании зачастую выступают как технологические подрядчики, помогают разрабатывать платформы для обучения, инструменты для ИИ-трансформации.

Основными преимуществами онлайн-образования остаются гибкость, дистанционный доступ к контенту и преподавателям вне зависимости от региона проживания, более низкий чек, практикоориентированность и использование современных технологий. По прогнозам Smart Ranking, в ближайшей перспективе рынок продолжит расти на уровне 10–15% в год. Его драйверами будут курсы по обучению навыкам работы с ИИ, коллаборации с вузами и колледжами, а также открытие собственных учебных заведений.