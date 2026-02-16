«Для всех должна быть хорошая господдержка и четкая, понятная нормативно-правовая база»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Рагожина, директор Павловской гимназии, которая состоит в Ассоциации негосударственного образования

Во-первых, сам родитель изменился. Зачастую это молодые люди, которые сами в свое время получили хорошее образование, задумываются о будущем ребенка и готовы в него инвестировать. И понимают, что это инвестиции вдолгую.

Во-вторых, индивидуализация образовательного процесса, комфортные условия и атмосфера, открытость школьной политики и стремление сотрудничать с родителями — преимущества именно частного сектора. Мамы и папы учеников понимают, что мы все в одной лодке, их голос и голос ребенка важны для школы.

В-третьих, сам образовательный процесс. У частных школ больше возможностей для качественного подбора педагогического состава, обучения учителей, внедрения новых методик, инновационных технологий. Наконец, очень хорошая внеакадемическая программа.

Вместе с тем, если мы говорим о профильном обучении в старших классах, родители могут сделать выбор в пользу серьезных государственных школ, допустим, с химико-биологическим уклоном или с углубленным изучением математики, или лицеев при вузах.

На образовательной карте должны быть разные варианты и разные возможности для семей. Государственное образование, частное образование, школы, помогающие ребенку, который по каким-то причинам находится дома, семейное образование, инклюзия. Но обязательно для всех должна быть хорошая государственная поддержка и очень четкая, понятная нормативно-правовая база, особенно для защиты небольших частных школ, которые пока не имеют определенного статуса.