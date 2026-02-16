Ректор Международного института дизайна и сервиса (МИДиС), руководитель регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Челябинской области Максим Усынин — о росте популярности на среднее профессиональное образование.

Спрос на среднее профессиональное образование (СПО) растет по экспоненте, поскольку уровень подготовки в российских колледжах сегодня соответствует мировым стандартам. Ключевую роль в этом сыграло участие России в движении WorldSkills. Наша страна совершила мощный рывок, поднявшись в мировом рейтинге с 57-го места на лидирующие позиции всего за три года. Сегодня эти наработки органично трансформировались в федеральный проект «Профессионалитет».

Качественный скачок произошел благодаря синергии трех факторов: новых стандартов профессиональной подготовки, притока государственных инвестиций в систему СПО и, что наиболее важно, пристального внимания бизнеса. Изменилось и восприятие образования самими абитуриентами. Если говорить о Челябинской области, то ребята больше не рассматривают колледж лишь как инструмент для поступления в вуз. Для выпускников школ это способ получить востребованную на рынке профессию, как можно раньше начать зарабатывать, желательно во время учебы, сформировать портфолио как специалиста и наработать практический опыт еще в процессе обучения.

Почему такой рост коснулся именно СПО? Все дело в его мобильности. В отличие от фундаментального высшего образования, которое по своей природе обязано быть более консервативным, колледжи обладают гибкостью. В условиях турбулентной экономики, когда технологии меняются быстрее, чем пишутся учебники, именно эта скорость реакции стала решающим преимуществом СПО.

Ключевая задача колледжей сейчас — обеспечить старт карьеры студента не после получения диплома, а во время учебы. Из стен колледжа выпускник должен выходить не только с навыками, но и с осознанной жизненной позицией. Если в дальнейшем ему потребуется высшее образование, чтобы прокачать управленческие компетенции и вырасти из специалиста в топ-менеджера, это будет уже взвешенное, прагматичное решение.

В числе основных преимуществ СПО, в том числе в колледже при МИДиСе, раннее погружение в реальную профессиональную деятельность. Студенты не тратят время на натаскивание к ЕГЭ, а осваивают профессию, зарабатывают первые деньги и, что важно, лучше понимают свои профессиональные склонности.

СПО играет прямую роль в создании технологического суверенитета России. Мы получаем высококвалифицированных специалистов, которые работают на высокотехнологичном оборудовании, уже сейчас установленном в колледжах.

Мы со второго курса погружаем обучающихся в настоящие задачи от наших бизнес-партнеров. Например, студенты гостиничного дела проходят оплачиваемую практику в сетях Radisson, Hyatt и Marriott. Ребята IT-направления создают полноценные цифровые продукты: от образовательных 3D-игр для компании «Инновации детям» до сервисов на платформе VK Mini Apps в сотрудничестве с VK. Работа в командах вместе с маркетологами, проджект-менеджерами и дизайнерами создает синергетический эффект и реальный результат, в том числе и для наших национальных платформ.

Еще один важный вектор — сотрудничество колледжей с промышленностью, особенно в регионах. Сейчас промышленным корпорациям критично создание образовательных 3D-тренажеров, которые позволяют массово обучать сотрудников. И студенты СПО могут создавать такие продукты. Например, студенты нашего колледжа совместно с Техническим университетом УГМК разработали 3D тренажер-симулятор «Стропальщик», который позволяет не только массово обучать рабочих, но и снизить травматизм на производстве. Совместно с Южно-Уральским государственным медицинским университетом — VR-тренажер вправления закрытого перелома.

Таких проектов очень много, и они красноречиво доказывают: студенты колледжей вносят реальный вклад в экономику страны уже сегодня.