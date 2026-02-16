«СПО становится стратегическим ресурсом развития страны»

По данным из Стратегии развития частного образования, представленной Ассоциацией негосударственного образования, сегодня в России работает 641 частная образовательная организация среднего профессионального образования (СПО) с учетом филиалов — это колледжи, техникумы, училища и отделения при вузах. По программам СПО в негосударственных образовательных организациях обучается почти 528 тыс. человек, или 13,7% от общей численности всех студентов страны, получающих среднее профобразование. По сравнению с 2020 годом число обучающихся по программам СПО в негосударственном секторе увеличилось более чем на 80%. О том, почему СПО сегодня находится в фокусе внимания государства, какие ставки делают на выпускников колледжей и как частный сектор может способствовать развитию среднего профессионального образования в стране, рассказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин.

— Расскажите о государственных приоритетах политики в сфере среднего профессионального образования.

— Государственная политика в сфере среднего профессионального образования сегодня выстраивается вокруг главной цели?— обеспечения экономики квалифицированными кадрами и достижения технологического суверенитета страны. СПО становится не просто уровнем образования, а стратегическим ресурсом развития страны.

Приоритет — подготовка специалистов для отраслей, определяющих независимость и устойчивость государства: машиностроения, IT, транспорта, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, сферы услуг. Президентом поставлена конкретная цель?—?к 2028 году подготовить не менее миллиона квалифицированных рабочих и специалистов для обеспечения технологического лидерства России.

Важнейшее направление — модернизация содержания и форм обучения. Система уходит от жестких стандартов к гибким, практико-ориентированным моделям, которые обновляются в постоянном диалоге с работодателями. С 2026 года основной формой итоговой аттестации становится демонстрационный экзамен, где оцениваются реальные профессиональные навыки выпускников. Ключевая тенденция — интеграция СПО с бизнесом и отраслевыми сообществами. Работодатели теперь не внешние наблюдатели, а полноценные партнеры: они формируют образовательные программы, участвуют в их обновлении, оснащают мастерские современным оборудованием, обеспечивают базу практики.

Параллельно идет системная работа по повышению престижа рабочих профессий и популяризации колледжей. Через движение чемпионатов профессионального мастерства, широкую профориентацию и современные образовательные пространства формируется новая культура труда, где профессионализм становится социальной ценностью.

В результате складывается обновленная экосистема СПО?— гибкая, открытая, ориентированная на реальные запросы экономики и личности. Колледжи постепенно превращаются в современные центры подготовки кадров страны, где каждый студент учится действовать, а не просто знать и выходит на рынок труда как готовый специалист.

— Как частный сектор может способствовать развитию СПО в России?

— Частный сектор является частью системы среднего профессионального образования в России. Он расширяет возможности получения образования, в том числе за счет использования дистанционных технологий, что обеспечивает доступ к образованию в отдаленных регионах и для разных категорий учащихся.

Частные колледжи часто ориентируются на подготовку кадров для новых или узкоспециализированных сфер экономики, таких как кибербезопасность, медиапроизводство, современная логистика, корректируя программы в ответ на запросы работодателей. Их образовательный процесс, как правило, строится на практике и предполагает обновление материально-технической базы в соответствии с профилем обучения.

Таким образом, частный сектор дополняет государственную систему среднего профессионального образования, предлагая альтернативные форматы и направления подготовки.

— Какие возможности открывает государственно-частное (ГЧП) партнерство в сфере подготовки востребованных кадров для российской экономики и создания образовательной инфраструктуры в регионах?

— Во-первых, ГЧП позволяет эффективно объединять ресурсы и экспертизу как государства, так и частного сектора. Частные компании могут инвестировать в создание современных учебных заведений, лабораторий и центров компетенций, что значительно улучшает материально-техническую базу образования. Государство, в свою очередь, может предоставить необходимые льготы и субсидии, что делает такие проекты более привлекательными для бизнеса.

Во-вторых, сотрудничество с бизнесом помогает образовательным учреждениям адаптировать свои программы к требованиям рынка труда. Частные компании могут делиться своими знаниями о том, какие навыки и компетенции востребованы в их отраслях, что позволяет колледжам разрабатывать актуальные учебные планы. Это не только повышает качество образования, но и увеличивает шансы выпускников на успешное трудоустройство.

Кроме того, ГЧП способствует созданию практико-ориентированных программ обучения. Студенты могут проходить стажировки и практику на базе предприятий-партнеров, что дает им возможность получить реальный опыт работы и лучше подготовиться к требованиям рынка.

Также важно отметить, что ГЧП может сыграть ключевую роль в развитии образовательной инфраструктуры в удаленных и менее развитых регионах. Частные инвесторы могут помочь в создании новых учебных заведений и модернизации существующих, что обеспечит доступ к качественному образованию для большего числа студентов.

Развитие государственно-частного партнерства в сфере образования поможет создать более гибкую и адаптивную систему подготовки кадров, которая будет отвечать вызовам времени и способствовать устойчивому развитию российской экономики.

— Какие перспективы открываются в контексте апробации инновационных образовательных технологий на базе частных учреждений, в том числе внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс?

— Частные образовательные организации благодаря своей гибкости и быстроте принятия решений могут стать пилотными площадками для тестирования новых цифровых образовательных технологий и симуляторов виртуальной реальности, которые помогут студентам отрабатывать практические навыки. Успешные модели можно будет затем распространить на всю систему среднего профессионального образования.

Внедрение технологий на базе искусственного интеллекта для персонализации обучения (адаптивные образовательные траектории, автоматический анализ пробелов в знаниях) и для оптимизации административных процессов (прогнозирование востребованности профессий, управление расписанием) позволит значительно повысить эффективность подготовки.

Важным направлением является совместная работа государства и частных разработчиков по созданию и валидации цифрового образовательного контента, в том числе на базе отечественного ПО, что будет способствовать технологическому суверенитету и обеспечению единого качества цифровой образовательной среды в стране.

Таким образом, частные колледжи вносят значительный вклад в развитие СПО в России, обеспечивая доступ к качественному образованию, подготовку кадров, соответствующих требованиям современного рынка труда, и способствуя повышению уровня профессиональной подготовки молодежи.

Беседовала Кира Васильева