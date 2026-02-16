Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Наша миссия — быть надежным и оперативным партнером государства»

Артем Васильев — о преимуществах частного высшего образования

В чем негосударственное высшее образование обгоняет конкурентов, что привлекает иностранных студентов в России и почему связь обучающегося и вуза не заканчивается после выпуска, в интервью BG рассказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Артем Васильев, ректор университета «Синергия»

Фото: Предоставлено Пресс-службой Университета «Синергия»

— Какие основные тренды в сфере российского высшего образования, в том числе частного, можно выделить сейчас?

— Сегодня, как мне кажется, мы находимся в точке фундаментального сдвига. Образование перестает быть «этапом в жизни» и становится непрерывным процессом. Если говорить более конкретно, я бы выделил пять ключевых векторов. Первый — гибридизация и «цифровой суверенитет». Мы прошли этап простого «зума». Сейчас тренд — это создание полноценных экосистем (LMS), где ИИ помогает выстраивать индивидуальные образовательные траектории. В России это усиливается переходом на отечественное ПО. Мы учим студентов работать в той цифровой среде, в которой им предстоит развивать экономику страны.

Следующий — прагматизм и связка с работодателем. Срок «жизни» знаний сокращается. И государственные, и частные вузы сейчас внедряют модель Education-to-Employment. Мы не просто даем диплом, мы интегрируем компании в учебный план. Частное образование здесь часто выступает флагманом: оно более гибкое и быстрее адаптирует программы под запросы бизнеса.

Третий вектор — микроквалификации и модульность. Мировой тренд на micro-credentials пришел и к нам. Студенты хотят получать прикладные навыки уже на втором-третьем курсе, чтобы иметь возможность работать. Мы разбиваем огромные дисциплины на интенсивные модули, которые имеют самостоятельную ценность на рынке труда.

Еще один вектор — человекоцентричность и Soft Skills. В эпоху ИИ «жесткие навыки» (hard skills) быстро устаревают. Поэтому мы делаем упор на критическое мышление, эмоциональный интеллект и умение работать в команде. Университет становится местом формирования смыслов и ценностей, а не просто транслятором информации.

И последний — усиление роли частного образования как «лаборатории инноваций». Российское частное образование сегодня — это не альтернатива государственному, а его высокотехнологичное дополнение. Мы быстрее внедряем EdTech-решения, экспериментируем с форматами (например, проектное обучение или flipped classroom) и создаем ту самую конкурентную среду, которая заставляет всю систему двигаться вперед.

— Сегодня много говорят о роли негосударственного сектора в системе образования. Как бы вы определили основную миссию частного университета в современных условиях?

— Наша миссия — быть надежным и оперативным партнером государства. Частное образование сегодня — это не альтернатива государственному, а его важное дополнение и поддержка. Мы обладаем высокой управленческой гибкостью, что позволяет нам быстро апробировать новые образовательные стандарты и внедрять их в учебный процесс. В конечном итоге у нас общая цель: обеспечить суверенитет страны через подготовку высококвалифицированных кадров, способных сразу после выпуска включиться в реальный сектор экономики.

— На фоне этих трендов возникает вопрос выбора. В чем вы видите ключевые преимущества именно частного образования? Почему абитуриенту стоит рассмотреть частный вуз как приоритетный вариант?

— Грань между качественным госуниверситетом и частным вузом в плане юридической силы диплома стерлась — стандарты едины. Но у частного образования есть «генетические» преимущества. Одно из них — адаптивность. Мы «быстрая» организация. Можем внедрить курс по новейшим нейросетям за месяц. Также студентоцентричность: для нас студент — главный заказчик. Это другой уровень сервиса: от дизайна пространств до персональных кураторов, карьерных консультантов и открытого доступа к руководству. И еще наше преимущество — малые группы и индивидуальный подход: преподаватель знает каждого студента в лицо, что исключает риск потеряться в потоке из сотен человек.

— Звучит убедительно, но как это работает на практике? Могли бы вы привести конкретные примеры инструментов, которые помогают вашим студентам стать востребованными специалистами?

— Наша задача — сократить дистанцию между теорией и реальными деньгами. Преподаватели-практики: более 60–70% нашего состава — это действующие топы из бизнеса. Студент получает живой опыт и актуальные кейсы «с полей». Бизнес-инкубаторы: у нас работает полноценный акселератор. Студент может прийти с идеей, а выйти — с работающим стартапом и инвестициями. Формат «Стартап как диплом» для нас норма жизни. Бесшовные стажировки: мы не отправляем студентов «на практику» для галочки. У нас есть прямые партнерства, где компании-лидеры ведут студентов со второго курса. Вот один из успешных последних кейсов: недавно наши ребята в рамках проектного интенсива решили реальную задачу для крупного ритейлера. Результат — внедрение их разработки в сеть и офферы для всей команды еще до получения диплома.

— Один из главных критериев эффективности вуза — это успешность его выпускников. Как сегодня обстоят дела с трудоустройством в частном секторе образования, и в университете «Синергии» в частности? Есть ли у вас кейсы или инструменты, которые пока уникальны для российской высшей школы?

— Вопрос трудоустройства — это то, где частное образование, и наш университет в особенности, показывает свои самые сильные стороны. В госсекторе часто оценивают «долю трудоустроенных», мы же оцениваем «качество карьеры» и скорость выхода на целевой доход.

В университете «Синергия» мы внедрили модель, которую я считаю эталонной для современного рынка. Стажировки с первых курсов — это наш уникальный стандарт. В то время как в классической системе студент начинает искать работу после диплома, наши студенты (особенно на факультетах ИТ, дизайна и логистики) начинают стажироваться по специальности уже на первом-втором курсах. К моменту выпуска у них не просто диплом, а три-четыре года реального стажа.

Наш собственный Центр карьеры работает не для галочки, а как HR-агентство. Это полноценное рекрутинговое агентство внутри вуза. У нас более 5 тыс. компаний-партнеров, среди которых крупнейшие игроки — госкорпорации, ведущие банки, ИТ-гиганты. Мы сопровождаем студента от составления «продающего» резюме до подготовки к собеседованию в конкретную корпорацию. Наши аниматоры и дизайнеры выполняют реальные заказы для индустрии (например, для «Союзмультфильма» или крупных геймдев-студий) прямо в учебных лабораториях. Это не учебная практика, это создание продукта, который выходит на экраны или в релиз.

Для тех, кто не хочет идти в наем, мы создали условия для запуска своего бизнеса. У нас есть примеры, когда студенты факультета информационных технологий создавали прототипы устройств, получали грант в нашем акселераторе и к защите диплома уже имели действующее ООО с оборотами.

В целом более 80% наших студентов трудоустроены по специальности в первый год после получения диплома. Средняя оценка работодателями выпускников — 4,1 из 5. Мы превратили университет из «хранилища знаний» в «социальный хаб», который гарантирует человеку место в экономике будущего. Это и есть главная миссия частного образования — давать уверенность в завтрашнем дне через реальные навыки и связи.

— Вопрос инженерных кадров сейчас стоит наиболее остро. Принято считать, что это прерогатива крупных технических госуниверситетов. Каков вклад частного сектора в это направление?

— Мы понимаем, что подготовка инженеров требует колоссальных ресурсов. Именно поэтому мы инвестируем сотни миллионов рублей в современную материально-техническую базу и ИТ-инфраструктуру. Наш подход — это создание «цифровых кафедр» и лабораторий совместно с промышленными партнерами. Мы готовим специалистов, которые владеют не только фундаментальными знаниями, но и прикладными навыками работы с актуальным программным обеспечением и оборудованием. Это позволяет нам сократить период адаптации выпускника на производстве, что критически важно для выполнения задач по импортозамещению.

— Бытует мнение, что наука — это прерогатива крупных государственных университетов с вековой историей. Как обстоят дела с научной деятельностью в частном секторе? Чем вы занимаетесь и зачем это студентам?

— Это один из самых устойчивых мифов. В современном частном вузе мы развиваем прикладную науку, которая востребована рынком прямо сейчас.

Мы фокусируемся на тех областях, где результат можно внедрить в реальный сектор. Например, это разработки в сфере ИИ, поведенческой экономики, социологических исследований для бизнеса или новых образовательных технологий (EdTech).

В частном вузе ученым проще объединиться. У нас психологи могут работать вместе с программистами над созданием интерфейсов будущего. Отсутствие бюрократических барьеров позволяет собирать такие «звездные команды» очень быстро.

Работают студенческие научные лаборатории. Мы вовлекаем студентов в исследования не со старшего курса, а с первого. Студент не просто пишет курсовую, он участвует в реальном гранте или исследовании по заказу коммерческой компании. Это учит его методологии поиска истины, что критически важно для любого топ-менеджера.

Мы активно участвуем в федеральных программах и получаем гранты. Кроме того, часто заказчиком науки у нас выступает частный капитал. Бизнесу нужны конкретные ответы на вопросы: «Как изменится потребление через пять лет?» или «Как оптимизировать логистику с помощью математических моделей?».

— Президент РФ поставил задачу к 2030 году увеличить число иностранных студентов в России до 500 тыс. Какова роль частных вузов в достижении этой национальной цели? Как негосударственный сектор помогает России конкурировать на мировом образовательном рынке и есть ли здесь успешные кейсы?

— Это стратегически важный вызов для всей системы образования. Чтобы достичь цифры в полмиллиона студентов, России нужно быть не просто академически сильной, но и максимально «удобной» для иностранца. И здесь у частного образования есть свои уникальные козыри. Скорость и сервис: иностранный абитуриент выбирает не только программу, но и комфорт. Частные вузы быстрее внедряют англоязычные программы, создают цифровые платформы для поступления в один клик и обеспечивают качественную сервисную поддержку — от встречи в аэропорту до помощи с документами.

Глобальная инфраструктура: мы не ждем, пока студент приедет к нам, мы сами идем к нему. Успешный пример здесь наш университет «Синергия», который выстроил мощную международную сеть. У нас открыты филиалы и представительства в Дубае (ОАЭ), Бангкоке (Таиланд), Куала-Лумпуре (Малайзия), Нью-Дели (Индия) и других странах, что позволяет студенту начать обучение в своей культурной среде, а затем продолжить его в России. Это снимает психологические барьеры перед переездом.

Гибридные и онлайн-форматы: многие иностранцы готовы учиться в России дистанционно. Частные вузы — лидеры в EdTech, и они предоставляют качественное онлайн-образование, которое засчитывается в общую статистику экспорта образования.

Связь с международным бизнесом: мы готовим студентов для работы в глобальных компаниях. Наличие программ двойных дипломов в частных вузах делает наш диплом понятным и ликвидным на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии.

Маркетинг российского образования: частное образование умеет продвигать российский бренд за рубежом. Мы активно используем современные инструменты привлечения трафика и соцсети, формируя позитивный имидж России как страны передовых технологий и качественных знаний.

По моему мнению, частные вузы выступают в роли «быстрых катеров», которые разведывают новые рынки и обкатывают форматы работы с иностранцами, помогая «большому флоту» государственного образования достичь поставленной президентом цели.

— Сегодня в системе образования особое внимание уделяется воспитательной функции. Как частный университет, и в частности «Синергия», видит свою роль в воспитании патриота своей страны и формировании у молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей?

— Воспитание гражданина и патриота — это базовая национальная цель, и частное образование здесь идет в едином строю с государством. Для нас в «Синергии» патриотизм — это прежде всего деятельная любовь к Родине, которая выражается в желании созидать и приносить пользу своей стране здесь и сейчас. Мы формируем у студентов понимание того, что их личный успех неразрывно связан с успехом России. Это проявляется в конкретных делах: наши волонтерские центры, участие в гуманитарных миссиях и поддержка молодежных инициатив направлены на развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества.

На факультетах ИТ и инженерии мы воспитываем «технологический патриотизм» — стремление создавать отечественные продукты, которыми будет гордиться страна. Студенты факультетов анимации и дизайна работают над проектами, популяризирующими нашу культуру, историю и героев, создавая современный российский контент для подрастающего поколения. Мы уделяем огромное внимание сохранению исторической памяти: наши историко-патриотические проекты и форумы объединяют тысячи молодых людей, помогая им обрести опору в традиционных ценностях. Наша задача — выпустить из стен университета не просто квалифицированного специалиста, а ответственного гражданина, который осознает свой долг перед обществом и готов направлять свои таланты и энергию на развитие и укрепление суверенитета России.

— Государство уделяет особое внимание социальной интеграции участников СВО. Какую роль здесь могут сыграть частные вузы?

— Это наш безусловный приоритет и гражданский долг. У частных вузов накоплен огромный опыт в сфере дополнительного профессионального образования и переподготовки. Мы разрабатываем специальные сокращенные и интенсивные программы, которые позволяют ветеранам в сжатые сроки получить актуальную гражданскую профессию: от управления проектами до ИТ-сферы.

Кроме того, мы предлагаем не просто обучение, а комплексное сопровождение: психологическую адаптацию и карьерное консультирование. Наши возможности по онлайн обучению позволяют Героям получать образование в удобном темпе из любой точки страны. Мы готовы активно участвовать в государственных программах субсидирования такого обучения, выступая качественной площадкой для реализации этих мер.

— Какую еще социальную нагрузку готов брать на себя негосударственный сектор?

— Мы активно участвуем в проектах по профессиональной ориентации школьников и поддержке талантливой молодежи из регионов через систему собственных грантов и олимпиад. Также важным направлением является работа с программами долголетия и переобучения людей предпенсионного возраста. Частный вуз — это гибкая экосистема, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни. Мы видим себя частью большой социальной политики государства, помогая гражданам оставаться востребованными на рынке труда в любом возрасте.

— Как вы видите роль частного образования в достижении национальных целей России?

— Роль частного образования в достижении национальных целей развития России я вижу прежде всего в глубоком и конструктивном партнерстве с государством. Частный сектор высшей школы сегодня выступает в качестве мобильного и высокотехнологичного помощника государственной системы, выполняя функции инновационной площадки, где в ускоренном режиме апробируются новые образовательные форматы и модели. Наша общая задача — достижение кадрового и технологического суверенитета, и здесь негосударственные вузы берут на себя роль гибкого звена, способного мгновенно реагировать на запросы рынка труда и оперативно готовить специалистов для приоритетных отраслей экономики.

Мы действуем в единой логике с государственными приоритетами: от подготовки профессионалов в сфере высоких технологий и инженерного дела до реализации масштабных задач по экспорту российского образования. Частные университеты обладают уникальной возможностью, как я уже сказал выше, выступать в роли «быстрых катеров», которые разведывают новые рынки и образовательные ниши, создавая комфортную инфраструктуру для иностранных студентов и способствуя укреплению международного престижа нашей страны. При этом мы не конкурируем с государственным сектором, а гармонично дополняем его, разгружая бюджетную систему и предлагая индивидуальные, практико-ориентированные траектории обучения, которые помогают каждому молодому человеку найти свое место в жизни и стать созидателем.

В конечном итоге частное образование — это эффективный инструмент реализации потенциала нации. Мы помогаем государству воспитывать ответственное и профессиональное поколение, которое связывает свое будущее с Россией, разделяет традиционные ценности и обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы обеспечить нашей стране лидерство в глобальном мире. Наша миссия — быть надежной опорой для государства, обеспечивая качественную подготовку кадров, способных решать сложнейшие задачи завтрашнего дня.

— Завершая наш разговор: если смотреть в завтрашний день, каким будет выпускник вашего университета через пять-десять лет? Какие главные качества позволят ему не просто выживать в эпоху искусственного интеллекта и глобальных перемен, а быть лидером и созидателем?

— Знаете, я часто говорю: мы выпускаем не просто специалистов, мы выпускаем «архитекторов собственной карьеры».

Наш выпускник через десять лет — это человек, обладающий тремя фундаментальными качествами: он не боится перемен и умеет использовать хаос и неопределенность как ресурс для роста. Он знает, что, если его профессия трансформируется, он сможет быстро переучиться, потому что мы научили его главному навыку — умению учиться; в мире, где алгоритмы будут считать быстрее людей, наш выпускник будет цениться за то, что недоступно машине: за эмпатию, за умение принимать сложные этические решения и вдохновлять команды; это человек, который не ждет инструкций, а сам создает повестку. Он осознает, что образование — это инвестиция, которая дает ему свободу выбора.

Будущее образования — это не борьба человека с технологиями, а их синергия. И я верю, что именно в частном, гибком образовании рождается тот тип профессионала, который будет чувствовать себя уверенно в любой точке мира. Мы даем нашим студентам не просто «багаж знаний», а «компас», который выведет их к успеху в любой ситуации.

Мой совет всем, кто сомневается: не ищите вуз, который просто даст вам корочку. Ищите среду, которая заставит вас вырасти над собой.

Беседовала Татьяна Еремина

Мнение

Роман Султанов, заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования (АсНОбр), председатель комитета по образованию «Опоры России» о взаимодействии частного образования с государством:

Роман Султанов

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации негосударственного образования

— Как сегодня выстроены отношения между частным образовательным сектором и государственными регуляторами?

— Буквально в январе этого года мы провели четыре круглых стола более чем с 500 руководителями частных образовательных организаций. Собранная обратная связь охватила ключевые аспекты взаимодействия с регуляторами. Если говорить о законодательной базе, то правила игры для всех образовательных организаций должны быть едины. Однако на практике мы часто сталкиваемся с совершенно иной ситуацией. Частные школы, колледжи или детские сады порой остаются вне поля зрения региональных министерств, не получая, например, даже просто актуальной информации о конкурсах или программах поддержки. Одной из наших стратегических задач как ассоциации стало исправление этого положения. Для этих целей был сформирован Наблюдательный совет ассоциации с представителями руководства всех профильных органов власти.

— В чем сильные стороны негосударственного сектора, которые могли бы обогатить всю систему образования?

— Его потенциал огромен и часто остается нераскрытым для широкой системы. Прежде всего это гибкость, практико- и клиентоориентированность. Частные учреждения быстрее реагируют на запросы рынка труда, тоньше чувствуют потребности родителей, детей, работодателей.

Инновации. Даже в таких сферах, как воспитательная работа, благодаря большей свободе здесь рождаются уникальные методики. Но, к сожалению, механизмов для их выявления и масштабирования сегодня почти нет.

Отдельно хочу выделить два критически важных направления. Первое — это глубокая, «на одном языке» выстроенная работа с бизнесом-партнерами. Второе — это работа с особенными детьми. Многие частные детские сады и школы берут на себя миссию по созданию комфортной среды для ребят с ОВЗ.

— Можете привести конкретный пример эффективного сотрудничества между образованием и бизнес-индустрией?

—Яркий пример — факультет анимации в университете «Синергия», созданный в партнерстве с легендарной киностудией «Союзмультфильм». Это не просто образовательная программа, это решение кадровой задачи для целой отрасли и ответ на спрос молодежи на творческие профессии. Таких кейсов становится все больше.

— Какие инициативы продвигает ассоциация для поддержки частного сектора?

— Одна из наших важнейших инициатив касалась социальных гарантий для педагогов. Мы столкнулись с проблемой, когда при оформлении пенсии стаж работы в некоторых частных (а иногда и государственных) учреждениях не засчитывался. Мы подготовили соответствующий законопроект и добиваемся его принятия. Осенью прошлого года от Министерства труда и социальной защиты было получено официальное разъяснение, закрепляющее право педагогов на все льготы вне зависимости от формы собственности учебного заведения.

Беседовала Анна Кораблева

