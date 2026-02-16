Хорошо развитое старое

Широко распространено мнение, что частное образование возникло и получило активное развитие после распада Советского Союза. Но это верно лишь отчасти: в советские времена существование негосударственного обучения действительно было невозможно по идеологическим причинам. На самом же деле частное образование в России имеет давнюю историю — оно возникло гораздо раньше государственной образовательной системы и постепенно приобрело элитарный характер. К сегодняшнему моменту этот негласный статус сохраняется, что имеет под собой прочную основу.

С подачи церкви

Обучение как таковое существовало в истории человечества всегда и было связано в первую очередь с необходимостью подготовить к взрослой жизни молодую смену. Однако на протяжении веков передача знаний носила индивидуальный и прикладной характер: мастера готовили мастеров, открывая им тайны профессии, а образованием детей из состоятельных семей занимались специально привлекаемые наставники.

Принято считать, что на формирование учебных заведений в России повлияли европейские веяния, где школы были неотъемлемой частью церковной жизни. Первые школы при монастырях, например, в Великобритании датируются VI веком, тогда как достоверные доказательства существования подобных учебных заведений в России появились в IX веке. Эти школы также подчинялись церкви и, как правило, назывались семинариями — их задачей в первую очередь было обучение детей Священному Писанию, церковному пению, счету и письму.

Распространенными оставались и индивидуальные занятия — кормильства (мастера обучали детей не только профессии, но и грамоте, получая за это деньги от родителей) и домашние уроки. Такой вид образования не был государственным, но и частным его назвать можно было лишь с натяжкой — скорее это была форма обучения, создавшая предпосылки к дальнейшему развитию различных систем образования в принципе.

Частное дело государственной важности

Запрос общества и государства на развитие образования усилился в петровскую эпоху (конец XVII — начало XVIII веков). Необходимость в нем была напрямую связана с экономическим развитием России — рядом реформ, требовавшим наличия огромного числа грамотных специалистов. Образованием по распоряжению Петра I занималось само государство, были открыты Навигацкая школа, а позже — Артиллерийская, Инженерная, Медицинская… При этом и частное образование развивалось бурными темпами, хотя чаще всего небольшие учебные заведения «для недорослей» открывались иностранцами, системы в их появлении не было, как и жесткого контроля за тем, что и как преподается.

Официальным стартом «жизни» частных школ называют 16 января 1772 года, период правления Екатерины II, когда по инициативе Прокофия Демидова открылось «Воспитательное училище из купеческих детей для коммерции». Сегодня даже существует инициатива — сделать эту дату днем частного образования в России. Законодательное же признание частные школы получили благодаря «Положению о частных пансионах» 1784 года, которое впервые юридически оформило статус частных учебных заведений. По сути, в это время состоялась первая реформа образования в России. Именно тогда появился контроль за тем, кто, что и как преподает. Создание школ усложнилось — для этого было нужно подать в Приказ общественного призрения учебный план и список преподавателей с указанием опыта работы.

Тем не менее даже при усиленном контроле государства частные школы сохраняли автономию и постоянно развивались: образование в них стало более системным, появились церковно-приходские школы, а также пансионы и гимназии, церковное влияние в которых снизилось, а список преподаваемых предметов пополнился светскими направлениями, например иностранными языками и углубленным изучением отдельных предметов. Открывали такие школы бывшие домашние учителя и гувернеры, меценаты-купцы — в благотворительных целях. Тогда же создавать частные школы начали и земства — это помогало готовить будущих государственных служащих «на местах».

Стремительным шагом

Важным этапом развития частного образования стало правление Александра II. В этот период появилось Министерство народного просвещения, которое взяло курс на централизацию образовательных программ. Фактически это стало новой образовательной реформой в России. В 1868 году был утвержден указ «Об изменении и дополнении ныне действующих узаконений о частных училищах». Хотя частные лица получили право открывать свои школы без ограничений, учебные заведения со слабым уровнем подготовки закрывались, а тем, у кого получалось доказать свою состоятельность, оказывалась широкая поддержка. Примером развития стали школы-пансионы для дворянского сословия. Частные школы поделили на три разряда, внедрив такой уровень обучения, как профессиональные училища.

Создавались также новые образовательные программы, участие в разработке которых принимали именно частные учреждения, например Василеостровская частная школа в Санкт-Петербурге, гимназии Кирпичниковой и Свентицкой в Москве. Именно в этот период частные школы окончательно стали элитарными — доступными в основном для состоятельных людей и дворянства, показателем высокого качества образования.

Заметное развитие получило и женское образование, тоже, как правило, пансионы, где девочки обучались письму, чтению, музицированию и так называемым домашним наукам. Так стали возникать женские приходские школы. Распространение, впрочем, получили и социальные пансионы и школы для детей низших сословий. Они были ориентированы на самые простые предметы и функционировали на средства меценатов — как дворян, так и богатых промышленников и купцов.

На пике развития

В XIX — начале XX веков в России начали создавать первые частные высшие учебные заведения, такие как Московская практическая академия коммерческих наук и Лазаревский институт восточных языков. Развивались частные гимназии и даже появились частные детские сады. Учебные заведения могли быть нацелены на определенные специализации, что сближало их с профессиональным образованием — например, они могли готовить электриков или инженеров.

Широко внедрялись практики зарубежных частных школ и пансионов. Среди наиболее известных были школа Левицкой в Царском Селе, созданная на принципах Бидельской школы, мужская гимназия Столбцова, Преображенская и Василеостровская новые школы. В Санкт-Петербурге были широко известны мужская гимназия Мая и женская гимназия Оболенской.

Развитие частного образования остановилось в 1917 году — после Октябрьской социалистической революции. Частные учебные заведения были признаны не соответствующими политике государства, национализированы и начали попадать под «Устав единой трудовой школы», подчиняясь Народному комиссариату просвещения.

Через тернии…

Важным этапом возрождения частного образования после распада СССР стал период начала 90-х годов XX века, когда законодательное регулирование вернуло возможность создания частных образовательных организаций. Безусловно, история частных школ после советского периода была непростой. До принятия в 1992 году закона «Об образовании» они не имели статуса — их мог открывать любой, часто за таким названием скрывался обычный кооператив, а спонсорами выступали иностранные компании.

Так, например, одно из старейших негосударственных образовательных учреждений в Санкт-Петербурге, частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия "Петершуле"», возникло в 1989 году в форме совместного предприятия с немецким обществом. Впрочем, было бы несправедливо говорить о повсеместных нарушениях — был и ряд частных школ, обеспечивавших достаточно высокий уровень образования.

Стоимость обучения в такой школе была очень высока и скорее говорила о статусе родителей, нежели о качестве получаемого там образования. В то же время подобные школы выгодно отличались от государственных наличием охраны, ремонта, оборудованными кабинетами и, что самое главное, персональным вниманием к ученикам.

…к звездам

Появление закона и требований о лицензировании навело порядок в этой сфере: недобросовестные компании закрывались, а число востребованных и дающих хороший старт в жизни — росло. Лицензирование дало возможность частным школам получить статус некоммерческих предприятий, войти в правовое поле, вести прозрачную и легальную деятельность, а появление ЕГЭ стандартизировало образование.

В результате, по данным Министерства образования, в 1998 году в России было зарегистрировано 523 частные школы, в 1999-м — уже 607 (правда, это менее 1% всех школ страны, да и число учеников в них было невелико — около 50 тыс.). С 2005 по 2010 год из-за экономических проблем произошло заметное сокращение частных школ, однако в дальнейшем их число восстановилось и продолжило расти. К текущему моменту количество частных школ в России достигает 900 (около 2% от существующих в стране).

Сегодня в отдельные частные учебные заведения можно попасть только по конкурсу: образование в них уверенно признается как элитарное — не только с точки зрения стоимости, но скорее в зависимости от качества обучения. В частных школах традиционно высок уровень материально-технической базы, применяются различные методики и программы, позволяющие учесть индивидуальность каждого ученика и даже учителя, их желания и способности. К тому же зачастую в такие учебные заведения идут работать самые лучшие педагоги и в принципе кадровая проблема, характерная для государственных школ, стоит не так остро. Так или иначе, сегодня частное образование является традиционным элементом системы образования России, а его популярность стабильно растет.

