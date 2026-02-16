Частное дело

Что собой представляет отрасль негосударственного образования в России сейчас, какие важные для страны задачи она решает и почему частному сектору необходима консолидация — в материале BG.

Классный вечер

На данный момент в России работают 969 частных школ. В них учатся почти 234 тыс. человек — это в 1,6 раза больше, чем пять лет назад. Чаще всего ребенка в негосударственную школу отдают в Москве (6,12% от общего числа учеников в городе), Чеченской Республике, Подмосковье, Нижегородской области и Санкт-Петербурге.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенному в 2024 году, если бы перед россиянином стоял выбор — отдать своего ребенка в государственную или частную школу, 15% — чаще всего молодежь от 18 до 30 лет — предпочли бы частный сектор. Главной причиной, почему родители делают выбор в пользу негосударственных организаций общего образования, является возможность получить качественное образование. Согласно исследованию РАНХиГС, к важным факторам отнесены обеспечение комфортной коммуникативной среды, реализация современных методик обучения, наличие современного материально-технического оснащения, благополучный детский коллектив, отсутствие переполненности классов. Также отмечались: разнообразие предметов и дополнительных занятий, высокий уровень безопасности ребенка, возможность индивидуального подхода к одаренным ученикам или детям с ОВЗ.

Гибкость, персонифицированный подход, углубленное изучение отдельных дисциплин и меньшая бюрократизированность ставят частный сектор образования вне конкуренции. То, что пока трудно реализовать в государственных школах, удается при поддержке бизнеса. Вместе с тем подобные заведения как флагманские проекты имеют огромное значение для всей системы образования в части программ развития, понимания результатов и обучения педагогов.

Кроме того, школы работают с детьми с особыми образовательными потребностями так, чтобы образование было «для каждого», а не просто «для всех». Необходимые условия для раскрытия потенциала создаются как для одаренных учеников, так и для школьников с ОВЗ. При этом для ряда диагнозов в госсекторе индивидуальных программ не существует, тогда как в частных уже накоплены существенные компетенции в этой области.

Еще один аспект, который сложно переоценить,— продленный график. 90% частных школ открыты полный день, с 9:00 до 19:00, что особенно важно для работающих родителей. Быстрому возвращению матерей на рынок труда способствует и частное дошкольное образование. Детские сады работают до 20–21 часа — и такая ситуация была в сфере задолго до соответствующего поручения президента Владимира Путина. Не говоря уже о дополнительном детском образовании: негосударственный сектор годами во многих регионах был единственной возможностью продуктивно занять вторую половину дня у ребенка, а со времени пандемии бурно развивается и рынок онлайн-курсов для дошкольников и школьников.

Подняться на «вышку»

С учетом филиалов в России действуют 347 частных образовательных организаций высшего образования и 641 частная образовательная организация среднего профессионального образования (СПО). Как и в школьном частном образовании, в высшем заметен рост за последние пять лет. Число студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры негосударственных вузов увеличилось в 1,6 раза и составило в 2024 году более 529 тыс. человек, из них 12,1% — иностранцы. Впечатляющие результаты и у коммерческих колледжей, училищ и техникумов: за этот период число учеников, получающих СПО, выросло на 80% и составляет почти 528 тыс. человек, или 13,7% от общей численности обучающихся по таким программам.

Примечательно, что спрос на частное профессиональное образование не меняется от увеличения объема бюджетных мест в государственных вузах и колледжах. Это говорит о том, что деньги не приоритетный критерий, зато такие особенности частного сектора, как индивидуальный учебный план, инновационные форматы, применение онлайн-обучения, тесная связка образования и дальнейшей работы, имеют большое значение.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, 91 % выпускников частных вузов 2024 года трудоустроились в России. Если брать конкретные высшие образовательные заведения, то, например, у «Синергии» 71% выпускник из почти 13 тыс. (кстати, это самый большой показатель среди вузов) нашел работу. А по направлениям IT или дизайна уровень трудоустройства составляет более 90%. При этом средний заработок окончивших «Синергию» студентов составлял 94,8 тыс. руб. Это больше, чем у сотрудников с дипломом МГУ (93,1 тыс. руб.). В статистику не попали студенты, начавшие работать на третьем и четвертом курсах, а также выбравшие научную карьеру или запустившие собственные стартапы.

Кроме того, частный сектор лидирует в абсолютном исчислении и с точки зрения доли рынка во всем, что касается дополнительного образования для взрослых (ДПО). Это особенно актуально в условиях адаптации и трудоустройства участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. ДПО для этой категории востребовано из-за сокращенного периода подготовки для получения новой профессии или повышения квалификации по ранее приобретенной специальности. Соответственно, выстраивание взаимовыгодных механизмов взаимодействия негосударственного сегмента и государства несет в себе потенциал решения задачи по переподготовке и социализации ветеранов СВО, в том числе в области предпринимательства.

Разбор предложения и спроса

Частный сектор остается привлекательным и в глазах педагогов. Так, согласно исследованию портала «Авито Работа», во втором квартале прошлого года негосударственные школы искали учителей чаще, чем за аналогичный период 2024-го, причем спрос отмечался в том числе на преподавателей с небольшим опытом работы или без него — для них число вакансий увеличилось на 9%. Наиболее востребованы специалисты были в образовательных учреждениях Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В свою очередь, соискатели также стали проявлять больший интерес к работе в частных школах — это относится как к начинающим учителям, так и со стажем более трех лет (рост на 6%).

Такая ситуация объясняется меньшей непрофильной нагрузкой и в целом более гибким подходом, который позволяет педагогу сосредоточиться непосредственно на преподавании и развитии собственных компетенций, уникальных методик. Многие частные школы расположены в крупных городах с хорошо развитой инфраструктурой, что повышает престиж вакансии в глазах соискателей. Кроме того, зачастую в негосударственных организациях коллектив в среднем моложе, чем в госсекторе. Работа среди людей своего возраста дает молодым специалистам психологический комфорт, у сверстников, как правило, больше точек соприкосновения, меньше конфликтов, и в итоге кадры остаются. Еще один инструмент привлечения молодых педагогов в школы — вовлечение студентов последних курсов, причем это может быть не единично, а целыми группами, чтобы сохранить ощущение коллектива. Необязательно в преподавание: проектная деятельность, внеклассная и воспитательная работа старшекурсников снизят нагрузку на «основных» учителей и тем самым минимизируют риски их ухода. А сами студенты уже к выпуску будут иметь релевантный опыт.

Не младший брат, а партнер

В России более 2 млн человек охвачены негосударственным сегментом, а годовой объем рынка превышает 700 млрд руб. Вместе с тем большой потенциал коммерческого сектора до сих пор не используется в полной мере. Так, если в мире на долю негосударственных образовательных организаций приходится около четверти всех обучающихся (в странах БРИКС этот показатель достигает 30%), то в РФ он составляет около 6%. Если сравнивать статистику в странах БРИКС и в России по уровням образования, то для школ это 50,37% против 1,3%, а в вузах — 45,9% против 11,8%. Кроме того, данные негосударственного сектора образования практически не учитываются при формировании и реализации нацпроектов.

В этой связи участники рынка образования считают важным создание единой суверенной системы, интегрирующей государственный и негосударственный секторы. «Необходимо выработать четкий и понятный вектор, где негосударственное образование будет не "младшим братом", а полноправным партнером государственной системы,— заявила на ежегодном III Всероссийском форуме общественного негосударственного образования депутат Государственной думы Яна Лантратова.— Мы должны поддерживать инициативы, направленные на укрепление единства образовательного пространства России при сохранении всего многообразия и уникальности подходов».

Татьяна Еремина