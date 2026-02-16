Уважаемые читатели!

В современной государственной повестке образование занимает одно из центральных мест: его наконец признали не просто сферой услуг, а фундаментом, от которого зависят экономический суверенитет и технологический прорыв страны. В данном контексте негосударственный сектор образования уже не «альтернатива», а мощный драйвер инноваций и качества в едином образовательном пространстве, который идет в ногу со временем.

Я говорю это не только как председатель Ассоциации негосударственного образования, но и как человек, стоявший у истоков частного образования в современной России. Более 30 лет я руковожу частной школой «Наследник». Масштабный опыт научил меня главному: образовательный бизнес — это не совсем про бизнес. Это про призвание! Остаются в нем только те, кто готов служить образованию каждый день. Именно таким командам критически важно чувствовать поддержку настоящего профессионального сообщества.

Наша ассоциация, созданная в 2022 году, на сегодняшний день объединяет более 400 организаций. В их числе: ведущие частные вузы, крупнейшие сети детских садов, лучшие школы и центры дополнительного образования. Мы видим своей миссией синхронизацию усилий государства и частного сектора для опережающего развития российской образовательной системы.

Мы активно представляем интересы отрасли в профильных органах власти. Ярким примером стал наш Форум негосударственного образования, который за три года, будучи организованным ассоциацией, превратился в одну из ведущих федеральных площадок для прямого диалога между государством и системой образования.

Форум проходит при участии Государственной думы, Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзора и стал важным пространством для обсуждения актуальных проблем и выработки решений. В 2024–2025 годах форум привлек более 4 тыс. участников и свыше 300 спикеров. В этом году он пройдет в третий раз, и его деловая программа будет сосредоточена на сессиях, определяющих контуры будущего всей отрасли. Мы детально обсудим:

роль частного сектора в подготовке инженеров — как вузы и колледжи могут стать надежными поставщиками кадров для технологического суверенитета;

качество образования в контексте государственных приоритетов — какие критерии и инструменты оценки действительно работают на опережающее развитие;

«цифру» и ИИ в частном образовании — практическое применение новых технологий для персонализации обучения и повышения эффективности управления;

развитие предпринимательского образования — формирование компетенций, без которых невозможна экономика будущего, уже со школьной скамьи;

воспитание личности и патриотизма — как негосударственные организации вносят свой вклад в эту фундаментальную задачу;

механизмы кооперации частных и государственных вузов — поиск успешных моделей партнерства для усиления научного и образовательного потенциала страны.

Именно эти стратегические сессии станут основой для конкретных управленческих решений, которые будут способствовать интеграции частного образования в развитие будущих поколений и страны.

Еще одним важным шагом в нашей миссии по признанию заслуг и продвижению лучших практик стала Национальная премия негосударственного образования, которую ассоциация проводит во второй раз. Участие в ней бесплатное, и это наш вклад в выявление и поддержку лидеров отрасли, тех, кто задает высокие стандарты качества, внедряет инновации и формирует новые образовательные системы.

В 2026 году мы планируем открыть региональные отделения ассоциации почти во всех субъектах Российской Федерации. Мы убеждены, что потенциал частного образования должен быть раскрыт в каждом регионе. Это вопрос не только бизнеса, но и обеспечения доступности качественного, современного образования для семей по всей стране, для развития кадрового потенциала регионов и их экономики.

Частное образование сегодня — это ответственность и ежедневный труд тысяч профессионалов. Наша общая задача — сделать так, чтобы этот потенциал был максимально востребован на благо России. Приглашаем к диалогу всех, кому близки идеи развития образования. Давайте вместе строить будущее, в котором качественное частное образование доступно каждому.

