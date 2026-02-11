Денис Гатаулин единогласно избран председателем Общественной палаты Прикамья

Председателем седьмого состава Общественной палаты Пермского края избран руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо „Династия“» Денис Гатаулин. Его кандидатура была выдвинута сегодня на первом собрании нового состава палаты и была избрана единогласно.

Напомним, формирование седьмого состава Общественной палаты завершилось в середине декабря. Палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором, 12 — заксобранием, еще 12 членов выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Состав ОППК обновился почти наполовину: из 36 членов только 19 сохранили места в седьмом созыве. Палату покинула и прежний ее руководитель Лилия Ширяева.