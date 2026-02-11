«Газпром нефть» открыла крупнейшее за 30 лет месторождение на Ямале

Российская нефтяная компания «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» открыла месторождение с запасами 55 млн т нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Это самое крупное открытие за последние 30 лет, пресс-служба компании.

Месторождение было открыто в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков в Ямальском районе округа. Ему присвоено имя российского ученого, специалиста в области геологии Алексея Конторовича. На месте месторождения планируется провести доразведку. На основе полученных данных будет сформирована программа разработки новых залежей, уточнили в компании.

«Это открытие... подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена»,— сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Он добавил, что открытое месторождение поможет достигнуть целей энергетической стратегии РФ до 2050 года.

Сейчас в России насчитывается более 3 тыс. углеводородных месторождений, 36 из них были открыты в 2025 году. Среди них — Толавэйское газоконденсатное месторождение в ЯНАО (54,4 млрд куб. м газа и 20,4 млн т конденсата) и Мезенинское газовое — в Красноярском крае (49,7 млрд куб. м газа). Также открыто Еркутаяхское нефтяное месторождение в ЯНАО (11,6 млн т нефти).