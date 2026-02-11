Автовладельцы накручивают расходы

Траты автовладельцев зимой 2026-го выросли до 70%. Среди основных категорий расходов — заправки, автомойки, запчасти, паркинг и сервисное обслуживание. Об этом сообщает портал Autonews.ru. со ссылкой на исследование ВТБ и банка «Русский стандарт». Где автомобилисты тратили больше всего? И с чем связан рост расходов? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За два полных месяца траты россиян на АЗС составили 59 млрд руб. — это на 68% больше чем годом ранее. В автосервисах прирост также больше чем на две трети, всего в техцентрах автолюбители оставили 3,7 млрд руб. Почти вдвое меньшая сумма ушла на мойки. Но на них тоже стали тратиться почти на 80% больше. Количество клиентов не увеличилось, констатирует генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» и «Кореана» Михаил Мартынов. Вероятно, просто больше сервисов вышли из серой зоны и стали отчитываться по проведенным работам, считает собеседник “Ъ FM”: «Стоимость услуг по сравнению с зимой 2025-го выросла на 25%, это на обслуживание. Количество клиентов в январе катастрофически упало. В Санкт-Петербурге — на 20%, в Москве — на 25%. В стране огромное количество людей, которые работали не совсем официально, а сейчас начали выходить из тени. И государство к этому подталкивает».

Средний возраст машин в России превысил 15 лет, а десятилетний порог перешагнуло более 70% автомобилей. При этом в структуре трат на автозапчасти и аксессуары приходится лишь 10%. Однако стареющий автопарк будет увеличивать долю этой категории, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Работы по ремонту не так серьезно подорожали, стареет парк. Чем больше пробег, тем больше вложений в машину, поэтому автовладельцы стараются экономить и чаще стали приобретать детали самостоятельно. Но делать это на маркетплейсах очень опасно. Часто с возрастом меняется место обслуживания автомобиля, он переезжает от официального дилера к неофициальному, кто-то — в гаражные мастерские».

Плохая погода действительно заставляет уделять больше внимания содержанию машины, говорят эксперты. В корпоративных парках дополнительный чекап — почти обязательное требование. Остановить рост стоимости нормочаса невозможно, как и в целом сохранить стоимость владения автомобилем на прежнем уровне, говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов: «Текущие погодные условия, холода для нашего погодного региона аномальны. Даже на дорогих легковых автомобилях сейчас массово появляются поломки. Обслуживание, это то, что никогда не заменить цифровыми технологиями, искусственным интеллектом или какими-то маркетинговыми ноу-хау. Поэтому цена реального ручного труда, связанного с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей будет только расти, чтобы точки, автосалоны, технические центра, сервисные стации могли оставаться на плаву».

Чтобы омолодить парк, по оценкам Российской ассоциации автодилеров, нужно 10 лет подряд продавать по 3 млн новых автомобилей в год. При этом в прошлом году россияне купили всего миллион триста тысяч новых машин. По данным «Авто.ру Бизнес» , в январе 2026 года объем предложения автомобилей с пробегом не старше 15 лет сократился на 13%, как для иномарок, так и для отечественных брендов.

Юлия Савина