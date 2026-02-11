В Башкирии за месяц объем потребкредитования сократился более чем на 15%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в январе в Башкирии составило 39,8 тыс., сократившись по сравнению с декабрем прошлого года на 15,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в стране было выдано 1,38 млн потребкредитов, что на 14,5% меньше декабрьских значений.

Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах в январе было отмечено в Москве (85,7 тыс.), Московской области (79,8 тыс.), Краснодарском крае (59,7 тыс.), а также в Тюменской (49,6 тыс.) и Свердловской (47,6 тыс.) областях.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах по сравнению с декабрем была зафиксирована в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Пермском крае (-17,8%), Самарской области (-16,6%), а также в Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%).

Олег Вахитов