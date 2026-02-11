В Самаре на десять часов ограничат движение из-за «Лыжни России»

Движение транспорта частично ограничат в Красноглинском районе Самары в период Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в субботу, 14 февраля. В этот день с 6:00 до 16:00 (MSK+1) нельзя будет проехать по Красноглинскому шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо и по автодороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Во время лыжной гонки по указанным участкам будет разрешен проезд только для спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также для транспорта с пропусками, утвержденными УМВД по Самаре.

Для участников соревнований организуют бесплатные автобусные рейсы по укороченному маршруту № 50у от проспекта Кирова до улицы Батайской. Во время соревнований автобусы маршрута будут ездить с 7:50, последнее отправление — в 16:14.

Георгий Портнов