В Ульяновске сироте 12 лет не выдают положенное жилье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав сироты в Ульяновске, сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, в приемную Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Ульяновска, являющаяся сиротой. Он сообщила, что ей не предоставляют положенное по закону жилье с 2014 года (с этого времени девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями). «Несмотря на судебное решение, до настоящего времени мер к реализации ее прав не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — подчеркивает ИЦ СКР, отмечая, что в региональном СУ СКР по этому факту уже было возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин также поручил руководителю регионального СУ СКР проанализировать ситуацию в регионе в целом по обеспечению положенным по закону жильем лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о чем также представить доклад.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев, Ульяновск