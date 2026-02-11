Белгородский губернатор обеспокоен из-за сбоев в работе Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости переходить в мессенджер Max из-за замедления Telegram. Он сказал, что ситуация вызывает у него беспокойство.

«За что переживаю? За весь период нашего общения с вами мой телеграм-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности, исходя из очень быстро меняющейся оперативной обстановки. Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что для получения информации, касающейся безопасности, необходимо переходить в Max, и выразил надежду на понимание и поддержку.

На Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова в данный момент подписаны более 480 тыс. человек. На его канал в Max — почти 115 тыс.

Накануне Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. По данным ведомства, мессенджер не выполняет требования по защите персональных данных, а также не принимает меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством.

Владимир Зоркий