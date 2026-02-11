Два фермера, обвиняемые в хищении средств бюджета Прикамья, предстанут перед судом

ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух глав крестьянского хозяйства. Как сообщает пресс-служба ведомства, им инкриминируется ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обеим руководительницам вменяется по четыре эпизода противоправной деятельности, один из которых совершен совместно.

По версии следствия, преступление было совершено с 2019 по 2023 год. Обвиняемые, осуществляя фермерскую деятельность в Прикамье, незаконно получали субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ и повышение плодородия почв. Для подтверждения своих расходов они предоставляли в краевое минАПК пакет заведомо подложных документов о понесенных затратах, посевной площади и проверке качеств семенного материала. На их основании обвиняемым перечислялись выплаты. В результате преступных действий обвиняемых федеральному и региональному бюджетам был причинен ущерб в размере порядка 11 млн руб. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 11 млн руб. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.