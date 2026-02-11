В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом МЧС России сообщило в 10:49.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим ввели в 03:08 по московскому времени. Во время действия режима в аэропортах Нижнекамска и Казани действовали ограничения на прием и выпуск самолетов, сейчас их сняли.