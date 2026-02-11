На СВО погиб солист танцевального ансамбля Файзи Гаскарова

В зоне СВО погиб солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ильшат Фасхитдинов. О смерти артиста сообщила пресс-служба министерства культуры Башкирии. 10 февраля ему должно было исполниться 54 года.

Ильшат Фасхитдинов родился в семье народного артиста Башкирской АССР Ридика Фасхитдинова и заслуженного работника культуры Башкирии Эльзы Габбасовой, получил образование в Башкирском хореографическом училище. Сразу после выпуска стал артистом ансамбля имени Файзи Гаскарова.

В его репертуаре — сольные партии пакистанского танца «Ритмы и мелодии Бангладеша», американского танца «Кантри» и корякского танца «Камчатские зарисовки». В 2011 году стал руководителем народного ансамбля народного танца «Шаян». В сентябре 2024 года ушел на фронт.

Прощание с артистом состоится 14 февраля в концертном зале ансамбля имени Файзи Гаскарова.

Идэль Гумеров