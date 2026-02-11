В Башкирии расследовали гибель механизатора

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 56-летнего работника ООО «Племзавод "Урожай"» сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел в июле 2025 года на территории машинно-тракторной мастерской сельхозпредприятия в селе Старокуктово. Работника ударило по голове диском колеса кормораздатчика. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю привели конструктивные недостатки техники, а также неудовлетворительная организация производства работ. Автотехническая экспертиза показала, что диск переднего правового колеса прицепа кормораздатчика разрушился из-за «отсутствия шайб под головками болтов, соединяющих части диска в единой целое». Последний монтаж колеса проводили в мае — тогда все болты были закручены. Во время эксплуатации они ослабли. Это не выявили вовремя из-за отсутствия контроля за обеспечением исправного состояния техники.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО Племзавод «Урожай», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Старокуктово Илишевского района в феврале 2019 года. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Владелец — Айдар Мухарлямов. В 2024 году выручка составила 987,4 млн руб., чистая прибыль — 192,9 млн руб.

Майя Иванова