«Автодорстрой» получил контракты на работы в парке 777-летия и сквере Комарова

Нижегородское ООО «Автодорстрой» получило муниципальные контракты на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе (II очередь) и сквера имени Космонавта Комарова в Ленинском районе. Как указано на сайте госзакупок, оба контракта заключены районными администрациями в начале февраля 2026 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость работ в парке составит почти 198,7 млн руб. — на 62 копейки меньше начальной цены. Завершить благоустройство требуется до 31 августа текущего года.

Работы в сквере необходимо выполнить до 15 августа. Стоимость контракта составляет 58,6 млн руб. — по начальной цене.

Галина Шамберина