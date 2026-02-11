Администрацию Абзелиловского района обязали вернуть участок

В Абзелиловском районе по иску прокурора вернули в собственность республики незаконно предоставленный земельный участок, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в октябре 2024 года на заседании комиссии в администрации района местного жителя признали нуждающимся в улучшении жилищных условий и поставили на учет. Это стало основанием для предоставления ему участка площадью 1 тыс. кв. м из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства в деревне Зеленая Поляна.

Но на момент рассмотрения заявления не учли, что члены семьи получателя участка намеренно ухудшили жилищные условия. Кроме того, был нарушен порядок очередности.

Прокуратура внесла в адрес главы района представление, по результатам рассмотрения которого участок возвращен в собственность республики. Также прокуратура в суде признала приказ о предоставлении земельного участка недействительным и обязала муниципалитет снять заявителя с учета.

По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденное по материалам прокурорской проверки.

Майя Иванова