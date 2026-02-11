УК пересчитают ставки

Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Поправки в Жилищный кодекс — в разработке. Управляющие компании не могут корректировать цены, отмечают в Госдуме. Хотя ресурсоснабжающим предприятиям разрешили сделать наценку. Изменения приведут к новым повышениям сумм в квитанциях за ЖКХ, которые и без того резко выросли, говорят эксперты. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Минимальные тарифы на услуги управляющих компаний устанавливают местные органы власти. Собственники могут их изменить, но зачем, иронизируют эксперты. А регионы, как правило, поднимают цены очень редко, указывает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. По ее словам, профильные организации настаивают, чтобы индексация ставки перестала быть добровольной: «Почему в управляющей компании нет дворников, сварщиков? Потому что сварщик ставит зарплату 250 тыс. руб. Нет ни одной УК, которая способна заплатить такие деньги. И когда эту ставку разбрасывают на все услуги, и остается, в сущности, только подготовить дом к зиме и вымыть полы в подъезде. А если в здании скоростной лифт? Это очень дорогая игрушка».

Любой дом имеет право изменить способ управления. Сейчас в Москве порядка 40 тыс. многоэтажек, но из них всего 3 тыс. находятся под контролем ТСЖ. Несмотря на жалобы, уходить от УК собственники не торопятся. А сами организации все жестче штрафуют и грозят лишением лицензий за несоблюдение требований, сетует Вера Москвина: «Когда начались снегопады, УК, чтобы очистить свои дворы, вынуждены были запрашивать тракторы у других компаний, а те, не стеснялись и взвинтили цены на аренду. Хитрые управляющие компании вообще перестают что-либо делать. Если держать людей на зарплате 12-15 тыс. руб., что с них можно после этого спросить?»

С 1 января УК должны платить НДС по ставке в 22%, хотя ранее были от него освобождены. А это порядка четверти дохода, полученного от собственников. В одностороннем порядке, согласно разъяснению Верховного суда, управляющая не может повысить тарифы. А на собрании такого согласия не добиться. Годовой оборот жилищно-коммунального хозяйства, по оценкам собеседников “Ъ FM”, порядка 6 трл руб. И нужно решить, как компенсировать возросшую нагрузку, указывает руководитель жилищного сектора фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер: «Управляющая организация распоряжается деньгами достаточно свободно, потому что это ее доходы и ее выручка. УК может, например, потратить деньги, полученные от большого благополучного дома, на маленький и старый. Средств от него поступает мало, а потребность в ремонте реальная. И если прибыли на нужды не хватает, то есть только одна хитрость — экономить на всем. Получается, что общее имущество в домах принадлежит собственникам, но они не несут никакой ответственности».

Но цены не единственная проблема отрасли, отмечает председатель правления союза жилищных организаций Константин Крохин: «Нужно убрать лицензирование как основной источник коррупции. Если люди проводят собрания, создают ТСЖ, а им не передают дома годами, приходится судиться. И мы предлагали поменять данный механизм. Если этот рынок перейдет на самоуправление, то мощный денежный поток уйдет из-под контроля региональных чиновников».

А вот финансовое бремя только усилится. По оценке собеседников “Ъ FM”, суммы на содержание жилья в платежках могут вырасти от 5% до 15%, чтобы как минимум компенсировать затраты на налоги.

Екатерина Вихарева