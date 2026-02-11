Против судьи в отставке в Коми возбуждено дело о незаконных «северных выплатах»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми Галины Найдиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Госпожа Найдина проходит по ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). По версии следствия, судья в отставке переехала из Ухты в Тверскую область, официально не сообщив об этом. Сокрытие факта переезда привело к продолжению выплат компенсации за работу в условиях Крайнего Севера, хотя право на их получение женщина больше не имела. С февраля 2014-го по сентябрь 20219 года, подсчитали в СКР, она незаконно получила более 7 млн руб.

Расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления и закрепления доказательств.

В апреле 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась возбудить уголовное дело в отношении Галины Найдиной. В июле Верховный суд признал этот процесс законным. Судья в отставке пыталась оспорить решение. Она утверждала, что следователи основывались лишь на предположительных сведениях и не раскрыли умысел хищения. Жалобу госпожи Найдиной отклонили.