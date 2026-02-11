Бритни Спирс продала права на свои хиты за $200 млн
Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave Music. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на юридические документы.
Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images
По информации издания, госпожа Спирс подписала соглашение 30 декабря 2025 года. Информацию подтвердил NBC. Источник телеканала, знакомый с деталями соглашения, сообщил, что сумма сделки между певицей и издательством составила около $200 млн. Как пишет TMZ, компания Primary Wave Music приобрела долю в одном из каталогов певицы, в который входят хиты «Crazy Baby One More Time», «Break The Ice», «Oops!», «Circus» и другие.
Primary Wave Music была основана в 2006 году. Компания владеет каталогами Уитни Хьюстон, Боба Марли и группы The Doors. За последние несколько лет права на свою музыку издательству продали певец Боб Дилан и рок-музыкант Брюс Спрингстин.
В период с 2008 по 2021 год права на жизнь и имущество Бритни Спирс, включая ее состояние в $60 млн, находились под опекой ее отца, Джейми Спирса. Без его ведома певица не могла совершать крупные покупки, выходить замуж или рожать детей. В ноябре 2021 года суд Лос-Анджелеса освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, вернув ей контроль над жизнью и финансами.