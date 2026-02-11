Бритни Спирс продала права на свои хиты за $200 млн

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave Music. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на юридические документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

По информации издания, госпожа Спирс подписала соглашение 30 декабря 2025 года. Информацию подтвердил NBC. Источник телеканала, знакомый с деталями соглашения, сообщил, что сумма сделки между певицей и издательством составила около $200 млн. Как пишет TMZ, компания Primary Wave Music приобрела долю в одном из каталогов певицы, в который входят хиты «Crazy Baby One More Time», «Break The Ice», «Oops!», «Circus» и другие.

Primary Wave Music была основана в 2006 году. Компания владеет каталогами Уитни Хьюстон, Боба Марли и группы The Doors. За последние несколько лет права на свою музыку издательству продали певец Боб Дилан и рок-музыкант Брюс Спрингстин.

В период с 2008 по 2021 год права на жизнь и имущество Бритни Спирс, включая ее состояние в $60 млн, находились под опекой ее отца, Джейми Спирса. Без его ведома певица не могла совершать крупные покупки, выходить замуж или рожать детей. В ноябре 2021 года суд Лос-Анджелеса освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, вернув ей контроль над жизнью и финансами.