В Томской области самый высокий темп роста производства овощей и картофеля в СФО

Томская область показала наибольший рост в сборе картофеля и овощей среди сибирских регионов в 2025 году. Это следует из материалов Росстата.

По данным ведомства, томские предприятия получили 50,7 тыс. т овощей, что на 19,4% больше, чем в 2024-м. В Сибирском федеральном округе (СФО) результат 2024 года по этому показателю превзошли также Алтайский край (106,6%), Иркутская область (101,1%) и Республика Хакасия (101%). В абсолютных показателях лидерами оказались Омская область (152 тыс. т), Алтайский край (144 тыс. т), а также Новосибирская область (127,7 тыс. т) и Красноярский край (127,6 тыс. т).

Всего в СФО собрали 821,8 тыс. т этой продукции. Результат по сравнению с 2024 годом снизился на 2,1%.

Производство картофеля в Томской области выросло на 30,2% до 117,5 тыс. т. В абсолютном выражении самый высокий результат в СФО у Красноярского края — 504,1 тыс. т (плюс 3,7%). В прошлом году сибирские аграрии получили в общей сложности 2,42 млн т картофеля. Рост составил 8,4%.

Валерий Лавский