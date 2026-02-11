Bloomberg: нидерландская Nebius намерена купить разработчика ИИ-софта Tavily за $275 млн

Нидерландская технологическая компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) договорилась о покупке Tavily — израильского разработчика программного обеспечения для проектов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам собеседника агентства Bloomberg, сделка обойдется Nebius в $275 млн.

Официально размер сделки не раскрывается. Tavily разрабатывает программное обеспечение, которое ищет и обрабатывает актуальную информацию для автономных ИИ-агентов. Согласно условиям сделки, основатель и гендиректор Tavily Ротем Вайс и его команда присоединятся к Nebius. Разработчик продолжит работать под своим брендом и обслуживать уже существующих клиентов.

«Это приобретение продвигает стратегию Nebius по созданию единой платформы, где компании и предприятия, специализирующиеся на вертикальном ИИ, смогут создавать, настраивать и запускать автономных агентов»,— отметили в пресс-службе Nebius.

Yandex N.V. сменила название на Nebius Group после продажи российских активов «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров в 2024 году. Глава компании — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.

8 августа Nebius сообщила о подписании «многомиллиардного соглашения» с Microsoft на поставку инфраструктуры для обслуживания искусственного интеллекта. По данным Reuters, стоимость сделки составила $17,4 млрд.