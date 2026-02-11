На Куйбышевской железной дороге зафиксирован рост экспортных перевозок

Экспортные перевозки контейнеров на Куйбышевской железной дороге в январе 2026 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

На экспорт было отправлено 10 тыс. контейнеров ДФЭ, что стало результатом увеличения погрузки химических, нефтяных и металлических грузов. Всего за январь на Куйбышевской железной дороге было перевезено 19,5 тыс. контейнеров ДФЭ, включая грузы для внутреннего рынка, импорта, экспорта и транзита. Рост объемов связан с увеличением поставок химикатов и соды — 9 тыс. ДФЭ, нефти и нефтепродуктов — 1,6 тыс. ДФЭ, а также черных металлов — 549 ДФЭ.

Объемы груженых контейнеров в январе выросли на 0,2% и составили 13,3 тыс. ДФЭ. В них было перевезено 255,3 тыс. тонн грузов, что на 7,1% больше, чем в январе 2025 года. Рост по нефти и нефтепродуктам составил 6,7 раз в сравнении с предыдущим годом.

Андрей Сазонов