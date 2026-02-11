Суд арестовал двоих жителей Сарапула за вымогательство

Сарапульский райсуд арестовал двоих мужчин 42 и 35 лет, обвиняемых в вымогательстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что в ночь на 12 декабря 2025 года в деревне Пастухово фигуранты потребовали у 17-летнего парня 80 тыс. руб., угрожая применить силу.

Один из обвиняемых, ранее судимый, и его сообщник использовали нож и слесарные инструменты для запугивания потерпевшего. Кроме того, один из мужчин произвел выстрел в дверь из пистолета. Суд заключил их под стражу до 5 апреля.

