Уголовное дело о дропперстве возбудили в отношении подростка в Дзержинске

В отношении 16-летнего жителя города Дзержинска Нижегородской области расследуют дело о дропперстве (ч. 3 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей). Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном ГУ МВД 11 февраля.

По данным следствия, в начале августа 2025 года подросток оформил банковскую карту, которую затем за денежное вознаграждение передал ранее незнакомому гражданину. Последнему она была нужна для преступных действий.

Лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в преступную схему, пока не установлено. Подростку по инкриминируемой статье грозит до трех лет лишения свободы.

Галина Шамберина