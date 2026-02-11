В Бердске без тепла и горячей воды остаются 50 домов

Специалисты Бердского муниципального комбината бытовых услуг приступили к замене поврежденного участка магистрали на пересечении улиц Островского и Спортивной. Переключение потребителей на котельную «Вега» позволило сократить число домов, оставшихся без тепла и горячего водоснабжения, со 140 до 50, сообщил в своем Telegram-канале мэр Бердска (Новосибирская область) Семен Лапицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Работники делают все возможное, чтобы оперативно устранить повреждение и вернуть тепло жителям центральной части города»,— заверил градоначальник.

По словам чиновника, в детсадах и школах, попавших под отключение, введен сокращенный режим работы.

Михаил Кичанов