В Бердске без тепла и горячей воды остаются 50 домов
Специалисты Бердского муниципального комбината бытовых услуг приступили к замене поврежденного участка магистрали на пересечении улиц Островского и Спортивной. Переключение потребителей на котельную «Вега» позволило сократить число домов, оставшихся без тепла и горячего водоснабжения, со 140 до 50, сообщил в своем Telegram-канале мэр Бердска (Новосибирская область) Семен Лапицкий.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Работники делают все возможное, чтобы оперативно устранить повреждение и вернуть тепло жителям центральной части города»,— заверил градоначальник.
По словам чиновника, в детсадах и школах, попавших под отключение, введен сокращенный режим работы.