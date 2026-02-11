Пермский «ОДК-Авиадвигатель» снизил выручку на 9,6 млрд рублей

АО «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Как следует из документа, выручка предприятия за указанный период составила 16,616 млрд руб. В позапрошлом году этот показатель зафиксирован на уровне 26,238 млрд руб. Поступления от продажи продукции и оказания услуг упали с 16,698 млрд руб. до 9,152 млрд руб. Основное снижение — с 6,461 млрд руб. до 2,194 млрд руб. — произошло из-за сокращения реализации газотурбинных электростанций, а также от продажи результатов научно-исследовательских и опытно конструкторских разработок (с 15,241 млрд руб. до 8,395 млрд руб.). В то же время зафиксирован рост выручки от продажи агрегатов и комплектующих, ремонта авиадвигателей и оказания прочих услуг по этой тематике. Чистая прибыль «ОДК-Авиадвигатель» в 2025 году снизилась на 697 млн руб. и составила 231,92 млн руб.

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода и других предприятий отрасли. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.