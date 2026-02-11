Британский банк Barclays выделил $3 млрд на бонусы сотрудникам

Один из крупнейших британских банков Barclays, по итогам 2025 года повысил общий бонусный пул для своих сотрудников на 15% — до 2,2 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд). Это рекордная сумма для банка за последние пять лет благодаря хорошим годовым результатам за 2025 год. Прибыль Barclays показала максимальную динамику с 2016 года.

В прошлом году около 1340 старших сотрудников, принимающих на себя существенные риски по финансовым операциям, получили бонусы на сумму в общей сложности почти 950 млн фунтов стерлингов ($1,3 млрд) в виде наличных и акций. Всего в банке работает около 93 тыс. штатных сотрудников. Глава Barclays Коимбатур Венкатакришнан получит по итогам 2025 года бонус в размере 9,4 млн фунтов стерлингов ($12,8 млн), что на 12% больше, чем годом ранее. Младшие сотрудники банка получат по 500 фунтов стерлингов ($685).

Евгений Хвостик