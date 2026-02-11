Лавров фразой «хоть чучелом, хоть тушкой» оценил планы США на Гренландию

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил стремление США завладеть Гренландией с советским анекдотом о попугае, которого хозяин пытается провести через таможню «хоть чучелом, хоть тушкой». По словам министра, американская сторона действует аналогично, стремясь любыми способами получить контроль над островом.

«Не знаем, откуда взялись эти аргументы о том, что если США не возьмут, то ее заберут Россия с Китаем, потому что, дескать, они и так уже здесь все "наводнили" своими подводными лодками,— заявил господин Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».— Это потом опровергалось и официальными американскими структурами».

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что стране необходима Гренландия из соображений нацбезопасности. Дискуссии по этому поводу возобновились в начале января. 22 января Дональд Трамп обсудил вопрос Гренландии с генсеком НАТО Марком Рютте. По данным Axios, на встрече поднималась тема возможного соглашения, при котором США усилят военное присутствие на острове и получат привилегии при добыче полезных ископаемых.