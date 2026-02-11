НИИ «Жигулевские сады» получит 21 млн рублей на модернизацию
В Самарской области в 2026 году научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» получит 21 млн руб. на модернизацию, сообщили в правительстве региона.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Субсидию на переоснащение техники и закупку оборудования выделят из областного бюджета.
«Эти средства станут основой для создания микроклональной лаборатории в поселке Малая Царевщина — проекта, который позволит в разы ускорить селекционные процессы и быстрее выводить на рынок новые устойчивые сорта»,— говорится в сообщении правительства области.
В этом году институт, известный в советские годы как Куйбышевская плодово-ягодная опытная станция, отметит 95-летие. «Жигулевские сады» специализируются на селекции и семеноводстве плодовых и ягодных культур, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья. За историю существования институтом создано более 50 сортов яблони, груши, черешни и других культур, внесенных в Госреестр РФ.