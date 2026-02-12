Владелец прикамского мясокомбината выбрался из убытков

Пермское ООО «Юмико», владеющее 100% долей ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» (Кунгур) опубликовало финансовый отчет за 2025 год. Согласно базе Rusprofile, общество в прошлом году не показало выручку, но получило чистую прибыль в размере 197 тыс. руб. Таким образом, предприятию удалось выбраться из убытков — по итогам 2024 года чистый убыток ООО превысил 588 млн руб.

ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”», которым владеет ООО «Юмико», последние годы также демонстрировало отрицательный финансовый результат. Чистый убыток ООО в 2024 году — 189 млн руб., в 2023 году – 300 млн руб.

Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. На территории Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году Кунгурский мясокомбинат вошел в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртского «КОМОС групп».

ООО «Юмико» зарегистрировано в Перми в 2008 году. Компания работает в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным собственником выступает ООО «Село Зеленое Холдинг» (холдинг «Комос», Удмуртия), которому принадлежит 100% доля.