В Ижевске установят более 100 датчиков для системы управления движением

В Ижевске планируется установка 108 транспортных детекторов для создания системы интеллектуального управления движением. Информация размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 39,9 млн руб. В настоящее время идет поиск подрядчика для поставки и монтажа оборудования.

Датчики будут размещены на 37 ключевых светофорах на загруженных перекрестках, таких как Автозаводская—Копровый и Ленина—Халтурина. Оборудование будет собирать данные о транспортном потоке, включая интенсивность движения, скорость автомобилей и занятость полос, а также распознавать номерные знаки.

Технические требования к датчикам включают широкий температурный диапазон работы от -45°C до +45°C и защиту от внешних воздействий. Завершить работы планируется до 30 сентября 2026 года.

Анастасия Лопатина