«Русгидро» подготовит ТЭО проекта Балаклавской ГАЭС в 2026 году

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства Балаклавской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) в Крыму подготовят до конца текущего года. Как уточнил член правления компании Роман Бердников, «Русгидро» (MOEX: HYDR) еще нужно провести предпроектные изыскания для строительства объекта.

«Смотрим декларацию, соответственно, есть поручение министерства (энергетики.—"Ъ"). В этом году, до конца года (будет готово ТЭО.—"Ъ").... То есть мы посмотрим, где возможно построить станцию, сколько это будет строить»,— сказал ТАСС господин Бердников.

В августе 2024 года «Системный оператор» включил в схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года восемь проектов гидроэлектростанций и шесть проектов гидроаккумулирующих станций. В их число вошла и Балаклавская ГАЭС мощностью 330 МВт, ее сроком ввода в эксплуатацию был обозначен 2031 год.

Минэнерго намерено возродить механизм возврата инвестиций для гидроэлектростанций, заложенных в программе развития энергетики до 2042 года. Речь идет о договорах на поставку мощности, которые для ГЭС раньше действовали в течение 20 лет.

