В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В международных аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Информация об этом поступила в 09:48 по московскому времени.

Сообщается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Казани их ввели в 03:17, а в Нижнекамском аэропорту — в 06:21 из-за режима беспилотной опасности.

Анна Кайдалова