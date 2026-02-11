В международных аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Информация об этом поступила в 09:48 по московскому времени.

Сообщается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Казани их ввели в 03:17, а в Нижнекамском аэропорту — в 06:21 из-за режима беспилотной опасности.

Анна Кайдалова