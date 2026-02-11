Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в Перми

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Установление обстоятельств и причин отравления воспитанников детского сада контролирует прокуратура Орджоникидзевского района, отмечает пресс-служба надзорного органа.

Ранее управление Роспотребнадзора по Прикамью сообщало об организации противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) в пермском МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 394». Шесть воспитанников были госпитализированы в лечебное учреждение с симптомами заболевания.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются причины и условия случившегося.