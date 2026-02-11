С начала года из Самарской области отгрузили 37 тысяч тонн зерна в субъекты России

По данным на 9 февраля, с начала года с территории Самарской области в различные субъекты России отгружено 37,1 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Основными видами продукции, вывозимой из области в другие регионы, стали продовольственная пшеница (13,8 тыс. тонн), подсолнечник (11,7 тыс. тонн), продовольственная соя (4,2 тыс. тонн), кукуруза на пищевые и кормовые цели (3,5 тыс. тонн), шрот и жмых подсолнечные (2,7 тыс. тонн), продовольственные нут и ячмень (по 0,3 тыс. тонн).

По результатам экспертиз, карантинные организмы в вывозимых партиях не выявлены. Отправителям выдано 1,2 тыс. карантинных сертификатов для отправки зерна железнодорожным и автомобильным транспортом.

Среди основных регионов, куда отправилась продукция: Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Оренбургская, Ростовская и Саратовская области.

Руфия Кутляева