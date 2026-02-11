В Челябинске в суд передали дело о незаконном обороте табака на 2 млн рублей

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя регионального центра. Его обвиняют в незаконном обороте немаркированного табака на 2 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

Противоправную деятельность местного жителя выявили сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску. Они установили, что горожанин продавал табачную продукцию без акциза через магазины в районе. Незаконный товар он хранил в арендованном металлическом боксе. Во время обысков было изъято 14,8 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 2 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска