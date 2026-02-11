В Удмуртии задержали 14 участников организованного преступного сообщества, среди которых адвокат Адвокатской палаты республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Установлено, что члены ОПС занимались незаконной банковской деятельностью, получая доход от финансовых операций с банковскими картами подконтрольных лиц и выводя деньги в неконтролируемый оборот.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела: лидерам ОПС инкриминируется создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участникам — участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для документирования дополнительных фактов противоправной деятельности. За указанные преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина