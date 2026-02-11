Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Кропачево в Челябинск курсирует прямой электропоезд

Свердловская пригородная компания организовала беспересадочный маршрут от Кропачево до Челябинска. Электропоезд курсирует ежедневно, сообщает пресс-служба организации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Маршрут создали, объединив два рейса: №6130 Кропачево — Златоуст и №6042 Златоуст — Челябинск. От станции Кропачево поезд будет отправляться в 15:02, а пребывать в Челябинск — в 22:07 по местному времени. Стоимость проезда составит 1123,60 руб. Продажи билетов начинаются за десять дней до даты отправления поезда.

Ольга Воробьева

