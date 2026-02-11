В Южноуральске наркоклинику подозревают в недобросовестной конкуренции

Управление ФАС России по Челябинской области проверяет жалобу на наркологическую клинику «Кристалл» в Южноуральске. Медицинская организация подозревается в том, что вводит потребителей в заблуждение и работает без лицензии, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным заявителя, на сайте медцентра «Кристалл» распространяются недостоверные сведения об оказании услуг на дому в Южноуральске. Согласно закону, в лицензии на медицинскую деятельность должен указываться весь список городов, где работает организация. На сайте медцентра опубликован документ от 2020 года, действие которого уже истекло, где указан только Санкт-Петербург. В этом городе организация не имеет права оказывать скорою помощь на дому, только амбулаторные и стационарные услуги в клинике.

УФАС проверит эти сведения на признаки недобросовестной конкуренции. Согласно законодательству, организации должны полно отражать информацию о качестве товара или услуги, месте производства, результатах от использования, условиях продажи, гарантийных обязательствах.

Ольга Воробьева