«Ведомости» узнали о сокращении округов без кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму

Число согласованных одномандатных округов на выборах в Госдуму в 2026 году может оказаться минимальным за последние три федеральные кампании (с 2016-го). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП). Согласованные округа — те, где «Единая Россия» (ЕР) выставляет слабых кандидатов или не выставляет их вовсе.

По данным газеты, всего на думских выборах в 2026 году может быть около 10-15 согласованных округов (всего их 225). «Единая Россия» может отдать КПРФ четыре округа, «Справедливой России» — три, ЛДПР и «Новым людям» — по два. Как уточнили собеседники газеты, согласования по этому поводу до сих пор идут. Два источника сообщили, что единороссы планируют выдвинуть кандидатов во всех регионах. Один из них рассказал, что в КПРФ и «Справедливой России» просили у Кремля больше гарантированных округов.

От КПРФ, пишут «Ведомости», могут быть выдвинуты кандидаты в Тольяттинском округе в Самарской области, Москаленском округе в Омской области, Марийском округе в Марий Эл, Братском округе в Иркутской области. От «Справедливой России» — в Канашском округе в Чувашии, Искитимском округе в Новосибирской области. Для ЛДПР могут освободить Северный округ в Санкт-Петербурге.

Впервые практика распределения округов между конкурентами использовалась на выборах в 2016 году. Тогда на съезде 27 июня «Единая Россия» не выдвинула своих кандидатов в 18 одномандатных округах. Больше всего округов досталось «Справедливой России» — семь.