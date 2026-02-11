Шесть автомобилей повреждены при обрушении крыши здания в Новосибирске

Частичное обрушение крыши административного здания на площади 180 кв. м произошло в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает ГУ МЧС региона. По данным ведомства, причина инцидента — скопление большого количества снега на кровле.

Пострадавших нет, повреждено шесть автомобилей. На месте работают 13 спасателей и четыре единицы техники.

В областной прокуратуре сообщили, что речь идет о здании на ул. Залесского, 7/2. Согласно данным 2ГИС, в помещении находятся автомастерская, кафе-столовая, офис фирмы печати буклетов и другие организации. Надзорным ведомством организована проверка.

Александра Стрелкова