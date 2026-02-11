Рост желающих подработать на уборке снега составил 95% в Удмуртии

Количество предложений о подработке по уборке снега в Удмуртии в январе выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных экспертов сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Этот рост стал частью общероссийской тенденции, где в целом спрос на временных специалистов увеличился на 29% на фоне сильных снегопадов.

«Год к году интерес к подработке по уборке снега вырос на 70%. Люди стали более открыты к гибким форматам занятости и готовы подключаться к подработкам под конкретные задачи»,— комментирует директор сервиса Сергей Яськин.

С ростом интереса к подработке увеличивается и спрос на инвентарь для уборки снега. Продажи лопат по сравнению с январем прошлого года выросли в 3,8 раза (+282%), снегоуборщиков — также в 3,8 раза (+276%), буксировочных тросов — на 59%, щеток для очистки от снега — на 28%.

Анастасия Лопатина