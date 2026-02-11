ЮГК привлекут к ответственности за невыполнение предписания Росприроднадзора

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении ПАО «Южуралзолото группа компаний». Организация не выполнила в срок предписание ведомства (ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ) об устранении нарушений в части обращения с отходами и использованием земель, сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора.

О неисполнении предписания, выданного ЮГК в мае 2025 года, надзорное ведомство узнало во время внеплановой документарной проверки предприятия. Организация не выполнила некоторые пункты. Так, два объекта размещения отходов не имеют одобренных государственной экспертизой проектов рекультивации. Кроме того, на предприятии некачественно контролируют состояние и использование земель.

ПАО «ЮГК» выдано новое предписание об устранении нарушений. Исполнение находится на контроле управления Росприроднадзора.

Виталина Ярховска