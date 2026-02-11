БГК заказала ревизию установки Siemens на Уфимской ТЭЦ-2 за 69 млн рублей

ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК, входит в «Интер РАО», учредитель «Башкирских распределительных тепловых сетей») ищет подрядчика для инспекции уровня «С» газотурбинной установки Siemens SGT-800 на Уфимской ТЭЦ-2. По данным сайта госзакупок, за услуги компания готова заплатить до 69,4 млн руб.

Газовая турбина SGT-800 с номинальной мощностью 47 МВт установлена на крупнейшей теплоэнергоцентрали Уфы в 2011 году в связи с увеличением населения города и нагрузки на электросети. В 2018 году БГК проводила модернизацию установки за 532 млн руб. Инспекция уровня «С» включает в себя ревизию и разборку газотурбинного оборудование для проверки элементов турбины. Кроме того, возможна замена вышедших из строя деталей.

Уфимская ТЭЦ-2 обеспечивает теплом микрорайоны Инорс, Сипайлово, жилые кварталы на севере проспекта Октября, часть Черниковки, а также предприятия севера города. Энергоцентраль построена в 1930-е годы.

Идэль Гумеров